25 октября 2022

В мэрии определились со сроком полной замены автобусов в Кургане. Видео

В Кургане за пять лет заменят все автобусы
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Город. Курган, автобус
Власти Кургана рассказали о планах по обновлению автобусного парка Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане в течение пяти лет полностью обновят автобусы. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Цель транспортной реформы, в том числе, обновление общественного транспорта. В течение пяти лет мы полностью заменим весь подвижной. На улицах города будут ходить новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов», — сообщил Плешков. Чиновник уточнил, что в первый год транспортной реформы заменят более трети автобусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе прошлого года их было 40. Кроме этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан.

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В Кургане в течение пяти лет полностью обновят автобусы. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Цель транспортной реформы, в том числе, обновление общественного транспорта. В течение пяти лет мы полностью заменим весь подвижной. На улицах города будут ходить новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов», — сообщил Плешков. Чиновник уточнил, что в первый год транспортной реформы заменят более трети автобусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе прошлого года их было 40. Кроме этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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