В мэрии определились со сроком полной замены автобусов в Кургане. Видео

В Кургане за пять лет заменят все автобусы

26 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Власти Кургана рассказали о планах по обновлению автобусного парка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане в течение пяти лет полностью обновят автобусы. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Цель транспортной реформы, в том числе, обновление общественного транспорта. В течение пяти лет мы полностью заменим весь подвижной. На улицах города будут ходить новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов», — сообщил Плешков. Чиновник уточнил, что в первый год транспортной реформы заменят более трети автобусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе прошлого года их было 40. Кроме этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан.

В Кургане в течение пяти лет полностью обновят автобусы. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Цель транспортной реформы, в том числе, обновление общественного транспорта. В течение пяти лет мы полностью заменим весь подвижной. На улицах города будут ходить новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов», — сообщил Плешков. Чиновник уточнил, что в первый год транспортной реформы заменят более трети автобусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе прошлого года их было 40. Кроме этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан.