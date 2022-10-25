В Кургане в течение пяти лет полностью обновят автобусы. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».
«Цель транспортной реформы, в том числе, обновление общественного транспорта. В течение пяти лет мы полностью заменим весь подвижной. На улицах города будут ходить новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов», — сообщил Плешков. Чиновник уточнил, что в первый год транспортной реформы заменят более трети автобусов.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане число автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. В январе прошлого года их было 40. Кроме этого, к концу 2027 году в городе должно быть 56 автобусов, адаптированных для маломобильных граждан.
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