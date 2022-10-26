РИАН: Киев закончил техническую подготовку к применению «грязной бомбы»

26 октября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Согласно информации источника РИАН, Киев планирует сбить «грязную бомбу» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина завершила техническую подготовку для удара «грязной бомбой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с „грязной бомбой“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что для удара специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты «Искандер», сделанный на основе снаряда советского ракетного комплекса «Точка-У». Согласно информации источника агентства, это сделано для того, чтобы Киев мог «показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты „Искандер“», а также чтобы «убедить западную общественность в виновности России». По данным источника, Украина планирует сбить ракету силами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения российских властей. 25 ноября эксперты МАГАТЭ выразили готовность посетить Киев и Желтые Воды после предупреждений России, передает RT.

Украина завершила техническую подготовку для удара «грязной бомбой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с „грязной бомбой“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что для удара специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты «Искандер», сделанный на основе снаряда советского ракетного комплекса «Точка-У». Согласно информации источника агентства, это сделано для того, чтобы Киев мог «показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты „Искандер“», а также чтобы «убедить западную общественность в виновности России». По данным источника, Украина планирует сбить ракету силами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о создании Киевом «грязной бомбы». Он также предупредил их о планах Украины обвинить в ударе Россию. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения российских властей. 25 ноября эксперты МАГАТЭ выразили готовность посетить Киев и Желтые Воды после предупреждений России, передает RT.