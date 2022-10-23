Шойгу предупредил министра обороны Франции о применении Украиной «грязной бомбы»

23 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Министры сошлись во мнениях, что ситуация на Украине движется к неминуемой эскалации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню обеспокоенность об угрозе со стороны Украины применения «грязной бомбы». Об этом сообщило Министерство обороны России в своих соцсетях. «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны. Министры обсудили ситуацию на Украине, которая, в случае провокаций со стороны Украины, может прийти к неминуемой эскалации. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Последствия провокации Киева с применением ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1», пояснил URA.RU действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню обеспокоенность об угрозе со стороны Украины применения «грязной бомбы». Об этом сообщило Министерство обороны России в своих соцсетях. «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны. Министры обсудили ситуацию на Украине, которая, в случае провокаций со стороны Украины, может прийти к неминуемой эскалации. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Последствия провокации Киева с применением ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1», пояснил URA.RU действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.