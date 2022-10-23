Шойгу предупредил министра обороны Франции о применении Украиной «грязной бомбы»

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия, герасимов валерий, борисов юрий
Министры сошлись во мнениях, что ситуация на Украине движется к неминуемой эскалации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню обеспокоенность об угрозе со стороны Украины применения «грязной бомбы». Об этом сообщило Министерство обороны России в своих соцсетях.

«Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны. Министры обсудили ситуацию на Украине, которая, в случае провокаций со стороны Украины, может прийти к неминуемой эскалации.

Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Последствия провокации Киева с применением ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1», пояснил URA.RU действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал министру обороны Франции Себастьяну Лекорню обеспокоенность об угрозе со стороны Украины применения «грязной бомбы». Об этом сообщило Министерство обороны России в своих соцсетях. «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщили в Минобороны. Министры обсудили ситуацию на Украине, которая, в случае провокаций со стороны Украины, может прийти к неминуемой эскалации. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Последствия провокации Киева с применением ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1», пояснил URA.RU действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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