ТАСС: потерпевшим по делу с участием Собчак стал глава «Ростеха» Чемезов

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, мчс, чемезов сергей
Сергей Чемезов проходит потерпевшим по делу о крупном вымогательстве Фото:
новость из сюжета
Дело Ксении Собчак

Потерпевшим по делу о крупном вымогательстве, где подозреваемыми могут выступать журналистка Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.

«Суханов и экс-главред Tatler Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Деньги вымогали за удаление постов в Telegram-канале „Тушите свет“», — передает ТАСС.

В ночь на 26 октября в СМИ появились сообщения о задержании Суханова и Романовского. По данным СМИ, задержать хотели и саму Собчак, однако она покинула Россию. Журналистка пока никак не комментировала ситуацию.

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Потерпевшим по делу о крупном вымогательстве, где подозреваемыми могут выступать журналистка Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС. «Суханов и экс-главред Tatler Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Деньги вымогали за удаление постов в Telegram-канале „Тушите свет“», — передает ТАСС. В ночь на 26 октября в СМИ появились сообщения о задержании Суханова и Романовского. По данным СМИ, задержать хотели и саму Собчак, однако она покинула Россию. Журналистка пока никак не комментировала ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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