ТАСС: потерпевшим по делу с участием Собчак стал глава «Ростеха» Чемезов

Сергей Чемезов проходит потерпевшим по делу о крупном вымогательстве
новость из сюжетаДело Ксении Собчак
Потерпевшим по делу о крупном вымогательстве, где подозреваемыми могут выступать журналистка Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.
«Суханов и экс-главред Tatler Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Деньги вымогали за удаление постов в Telegram-канале „Тушите свет“», — передает ТАСС.
В ночь на 26 октября в СМИ появились сообщения о задержании Суханова и Романовского. По данным СМИ, задержать хотели и саму Собчак, однако она покинула Россию. Журналистка пока никак не комментировала ситуацию.
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