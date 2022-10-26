ТАСС: потерпевшим по делу с участием Собчак стал глава «Ростеха» Чемезов

26 октября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Сергей Чемезов проходит потерпевшим по делу о крупном вымогательстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Потерпевшим по делу о крупном вымогательстве, где подозреваемыми могут выступать журналистка Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС. «Суханов и экс-главред Tatler Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Деньги вымогали за удаление постов в Telegram-канале „Тушите свет“», — передает ТАСС. В ночь на 26 октября в СМИ появились сообщения о задержании Суханова и Романовского. По данным СМИ, задержать хотели и саму Собчак, однако она покинула Россию. Журналистка пока никак не комментировала ситуацию.

Потерпевшим по делу о крупном вымогательстве, где подозреваемыми могут выступать журналистка Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС. «Суханов и экс-главред Tatler Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Деньги вымогали за удаление постов в Telegram-канале „Тушите свет“», — передает ТАСС. В ночь на 26 октября в СМИ появились сообщения о задержании Суханова и Романовского. По данным СМИ, задержать хотели и саму Собчак, однако она покинула Россию. Журналистка пока никак не комментировала ситуацию.