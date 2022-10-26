В Свердловской области мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видео

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Кировский районный суд. Екатеринбург, конвоир, суд, полицейский, здание суда, конвой
Видеозапись происшествия быстро разлетелась по соцсетям (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видеозапись инцидента 26 октября разошлась по соцсетям.

«Вопиющий случай произошел в Асбесте. Сотрудника полиции избили при попустительстве его коллег», — пишет ЕАН.

Мужчина, находясь рядом с майором полиции, начал ругаться с его коллегой. Вскоре конфликт перерос в потасовку. И лишь спустя какое-то время майор вмешался в драку, попытавшись оттащить агрессивного человека от полицейского.

Инцидент привлек внимание депутата свердловского Заксобрания Алексея Свалова. «А мне одному интересно, где СК? Где реакция на это от ГУ МВД по Свердловской области?», — написал в своем telegram-канале Алексей Свалов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области и МВД России «Асбестовский». На момент публикации новости ответы не пришли.

Ранее агентство писало о жителе Ревды, избившего полицейского, который прибыл на вызов на сообщение о семейном конфликте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видеозапись инцидента 26 октября разошлась по соцсетям. «Вопиющий случай произошел в Асбесте. Сотрудника полиции избили при попустительстве его коллег», — пишет ЕАН. Мужчина, находясь рядом с майором полиции, начал ругаться с его коллегой. Вскоре конфликт перерос в потасовку. И лишь спустя какое-то время майор вмешался в драку, попытавшись оттащить агрессивного человека от полицейского. Инцидент привлек внимание депутата свердловского Заксобрания Алексея Свалова. «А мне одному интересно, где СК? Где реакция на это от ГУ МВД по Свердловской области?», — написал в своем telegram-канале Алексей Свалов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области и МВД России «Асбестовский». На момент публикации новости ответы не пришли. Ранее агентство писало о жителе Ревды, избившего полицейского, который прибыл на вызов на сообщение о семейном конфликте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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