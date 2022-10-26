В Свердловской области мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видео

26 октября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Видеозапись происшествия быстро разлетелась по соцсетям (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видеозапись инцидента 26 октября разошлась по соцсетям. «Вопиющий случай произошел в Асбесте. Сотрудника полиции избили при попустительстве его коллег», — пишет ЕАН. Мужчина, находясь рядом с майором полиции, начал ругаться с его коллегой. Вскоре конфликт перерос в потасовку. И лишь спустя какое-то время майор вмешался в драку, попытавшись оттащить агрессивного человека от полицейского. Инцидент привлек внимание депутата свердловского Заксобрания Алексея Свалова. «А мне одному интересно, где СК? Где реакция на это от ГУ МВД по Свердловской области?», — написал в своем telegram-канале Алексей Свалов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области и МВД России «Асбестовский». На момент публикации новости ответы не пришли. Ранее агентство писало о жителе Ревды, избившего полицейского, который прибыл на вызов на сообщение о семейном конфликте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина избил полицейского на глазах у коллег. Видеозапись инцидента 26 октября разошлась по соцсетям. «Вопиющий случай произошел в Асбесте. Сотрудника полиции избили при попустительстве его коллег», — пишет ЕАН. Мужчина, находясь рядом с майором полиции, начал ругаться с его коллегой. Вскоре конфликт перерос в потасовку. И лишь спустя какое-то время майор вмешался в драку, попытавшись оттащить агрессивного человека от полицейского. Инцидент привлек внимание депутата свердловского Заксобрания Алексея Свалова. «А мне одному интересно, где СК? Где реакция на это от ГУ МВД по Свердловской области?», — написал в своем telegram-канале Алексей Свалов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области и МВД России «Асбестовский». На момент публикации новости ответы не пришли. Ранее агентство писало о жителе Ревды, избившего полицейского, который прибыл на вызов на сообщение о семейном конфликте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.