Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грязной водой в Нижнем Тагиле Фото: Wikimedia

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку после того, как в интернете появилась информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле (Свердловская область). О начале проверки сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.

«В соцсетях распространяется информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле. Питьевая вода в городе не соответствует нормам законодательства и фактически непригодна для употребления ввиду высокого содержания вредных веществ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести процессуальную проверку по данному факту с учетом озвученных в публичном пространстве доводов и доложить о ее результатах», — говорится в сообщении.

Жители города с начала октября активно начали привлекать к проблеме, выкладывая фотографии и видео в соцсети. По их словам, коммунальные службы не берутся за решение проблемы. А стоимость услуг по оплате водоснабжения завышена, пишет информационный центр СК России в telegram-канале.

«Вот такая вот грязная вода идет у нас из-под крана. Качество предоставляемой нам услуги падает, а тарифы растут и растут», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на местного жителя. «Ну вот опять… Только хотели искупать ребенка, а тут из крана снова пошла „нефть“. Вода — грязная, но выбора, к сожалению, у нас нет», — вновь цитирует сообщество недовольного тагильчанина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к пресс-службе ООО «Водоканал-НТ». На момент публикации новости ответ не получен.

С начала октября жители начали привлекать внимание к проблеме Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

На фото — фильтры от системы очистки воды Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Местные не довольны ростом цен на коммунальные услуги Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»