Берлускони заявил об откате отношений РФ и Запада на 20 лет из-за Украины

27 октября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Сильвио Берлускони заявил, что отношения России и Запада откатились до 2002 года Фото: FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия», выступая в Сенате национального парламента, заявил, что из-за спецоперации, начатой Россией на Украине, отношения РФ и Европы откатились на 20 лет, до 2002 года. При этом Берлускони говорит, что, будучи премьер-министром Италии, планировал сблизить РФ и Европу, чтобы вместе противостоять китайскому экспансионизму. «К сожалению, начало спецоперации свело наш план на нет. Потому что мы вернулись к состоянию до 2002 года, когда Россия была изолирована от Европы, а Европа и Запад объединились против России», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Берлускони. Берлускони добавил, что Италия будет защищать Украину. «Конечно, в этой ситуации мы можем быть только с Западом в защите прав Украины. Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками и уважая волю украинского народа. В этом наша позиция тверда и ясна и не может быть подвергнута сомнению никем, по какому бы то ни было основанию», — сказал Берлускони. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, как финансовую, так и военную.

Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия», выступая в Сенате национального парламента, заявил, что из-за спецоперации, начатой Россией на Украине, отношения РФ и Европы откатились на 20 лет, до 2002 года. При этом Берлускони говорит, что, будучи премьер-министром Италии, планировал сблизить РФ и Европу, чтобы вместе противостоять китайскому экспансионизму. «К сожалению, начало спецоперации свело наш план на нет. Потому что мы вернулись к состоянию до 2002 года, когда Россия была изолирована от Европы, а Европа и Запад объединились против России», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Берлускони. Берлускони добавил, что Италия будет защищать Украину. «Конечно, в этой ситуации мы можем быть только с Западом в защите прав Украины. Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками и уважая волю украинского народа. В этом наша позиция тверда и ясна и не может быть подвергнута сомнению никем, по какому бы то ни было основанию», — сказал Берлускони. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, как финансовую, так и военную.