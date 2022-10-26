В «Росэнергоатоме» предупредили о военной «многоходовке» НАТО с применением «грязной бомбы»

Советник гендиректора «Росэнергоатома»: провокация Киева с «грязной бомбой» позволит НАТО стать полноправным участником конфликта

27 октября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Провокация Киева с «грязной бомбой» позволит НАТО полноценно вступить в конфликт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провокация Киева с применением «грязной атомной бомбы» станет итогом военно-политической «многоходовки» стран Запада и «откроет шлюзы» для полноценного вступления НАТО в конфликт. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Если подобного рода история [применение Киевом „грязной бомбы“] вдруг произойдет, то она станет итогом спланированной военно-политической, военно-технологической многоходовки сил коллективного Запада, ее эффект может оказаться значительным. Применение такого рода оружия, грязной атомной бомбы с последующим обвинением России в использовании тактического ядерного оружия, откроет правовые шлюзы для полномасштабного включения военный конфликт на Украине сил Запада, в том числе сил НАТО», — рассказал Карчаа. Он отметил, что страны Запада чувствуют, что Украина значительно уступает России, несмотря на колоссальные поставки вооружения боеприпасов. «Поражение для США, которые являются ключевой стороной в конфликте, будет означать в их представлении поражение везде», — заключил собеседник. Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию, разыграв тот же сценарий, что и в Буче. В Госдуме заявляли, что США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов, оказывая финансовую и военную помощь украинским властям. Кремль сообщал о решении «оставить на совести» министра обороны США Ллойда Остина и главы госдепа Энтоти Блинкена удар Украины «грязной бомбой».

Провокация Киева с применением «грязной атомной бомбы» станет итогом военно-политической «многоходовки» стран Запада и «откроет шлюзы» для полноценного вступления НАТО в конфликт. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Если подобного рода история [применение Киевом „грязной бомбы“] вдруг произойдет, то она станет итогом спланированной военно-политической, военно-технологической многоходовки сил коллективного Запада, ее эффект может оказаться значительным. Применение такого рода оружия, грязной атомной бомбы с последующим обвинением России в использовании тактического ядерного оружия, откроет правовые шлюзы для полномасштабного включения военный конфликт на Украине сил Запада, в том числе сил НАТО», — рассказал Карчаа. Он отметил, что страны Запада чувствуют, что Украина значительно уступает России, несмотря на колоссальные поставки вооружения боеприпасов. «Поражение для США, которые являются ключевой стороной в конфликте, будет означать в их представлении поражение везде», — заключил собеседник. Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию, разыграв тот же сценарий, что и в Буче. В Госдуме заявляли, что США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов, оказывая финансовую и военную помощь украинским властям. Кремль сообщал о решении «оставить на совести» министра обороны США Ллойда Остина и главы госдепа Энтоти Блинкена удар Украины «грязной бомбой».