В Челябинске резко вырос спрос на квартиры-студии

Студии приобретают сейчас чаще всего как инвестиционное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала октября 2022 года резко вырос спрос на квартиры-студии в новостройках площадью от 32 кв. м. Причина в том, что такое жилье является наиболее привлекательным с инвестиционной точки зрения, сообщила URA.RU риелтор по недвижимости Татьяна Пономарева.

«Начиная с октября этого года повышенным спросом пользуются квартиры-студии, особенно в новостройках на северо-западе и в центре Челябинска. У них более низкая стоимость, такие квартиры самые ликвидные — их легче быстро купить и продать по рыночной цене», — поделилась Пономарева.

По ее словам, квартиры-студии в Челябинске — самые выгодные объекты для старта, их в основном берут для инвестиций. При этом покупатели требуют дисконт на компактные квартиры в новостройках, но собственники подобного жилья держат цены и предоставлять скидку не спешат.

Ранее на сайте Единого ресурса застройщиков сообщалось, что в Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 69 процентов. Регион занял второе место среди городов-миллионников по сокращению спроса на первичную недвижимость.