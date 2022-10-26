Власти Херсона назвали условия для возвращения мирных жителей

Стремоусов: мирные жители вернутся в Херсон после отодвигания линии фронта

27 октября 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Стремоусов заявил, что после отодвигания линии фронта, все желающие смогут вернуться домой Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители правобережной части Херсонской области смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов», — передает слова Стремоусова РИА Новости. Он также добавил, что после отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться домой. Администрация Херсонской области была также перемещена на левобережную часть Днепра. Как заявил замглавы, все задачи, направленные на обеспечение безопасности региона активно выполняются. После присоединения к РФ Херсонская область начала подвергаться регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины. Власти Херсонской области приняли решение перевезти около 60 тысяч человек на левый берег Днепра, сообщает RT.

Жители правобережной части Херсонской области смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов», — передает слова Стремоусова РИА Новости. Он также добавил, что после отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться домой. Администрация Херсонской области была также перемещена на левобережную часть Днепра. Как заявил замглавы, все задачи, направленные на обеспечение безопасности региона активно выполняются. После присоединения к РФ Херсонская область начала подвергаться регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины. Власти Херсонской области приняли решение перевезти около 60 тысяч человек на левый берег Днепра, сообщает RT.