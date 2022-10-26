В «Тинькофф Банке» объяснили причину отказов свердловским мобилизованным в кредитных каникулах

«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах мобилизованным, проживающим в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в финансовой организации.
Ранее в агентство обратилась жительница Екатеринбурга с жалобой на «Тинькофф Банк». Ее мобилизованному супругу отказали в кредитных каникулах. Позже аналогичная ситуация произошла с жителем Полевского (Свердловская область), которого мобилизовали в конце сентября. Мужчине также отказали в кредитных каникулах.
«Закон о кредитных каникулах приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников. Мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Необходимо также предоставить выписки из приказов командира части или военного комиссариата.
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