В «Тинькофф Банке» объяснили причину отказов свердловским мобилизованным в кредитных каникулах

«Тинькофф» признал ошибки при предоставлении кредитных каникул мобилизованным

27 октября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах мобилизованным, проживающим в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в финансовой организации. Ранее в агентство обратилась жительница Екатеринбурга с жалобой на «Тинькофф Банк». Ее мобилизованному супругу отказали в кредитных каникулах. Позже аналогичная ситуация произошла с жителем Полевского (Свердловская область), которого мобилизовали в конце сентября. Мужчине также отказали в кредитных каникулах. «Закон о кредитных каникулах приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников. Мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Необходимо также предоставить выписки из приказов командира части или военного комиссариата.

«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах мобилизованным, проживающим в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в финансовой организации. Ранее в агентство обратилась жительница Екатеринбурга с жалобой на «Тинькофф Банк». Ее мобилизованному супругу отказали в кредитных каникулах. Позже аналогичная ситуация произошла с жителем Полевского (Свердловская область), которого мобилизовали в конце сентября. Мужчине также отказали в кредитных каникулах. «Закон о кредитных каникулах приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников. Мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Необходимо также предоставить выписки из приказов командира части или военного комиссариата.