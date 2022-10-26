26 октября 2022

В «Тинькофф Банке» объяснили причину отказов свердловским мобилизованным в кредитных каникулах

«Тинькофф» признал ошибки при предоставлении кредитных каникул мобилизованным
© Служба новостей «URA.RU»
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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат
«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах Фото:
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«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах мобилизованным, проживающим в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в финансовой организации.

Ранее в агентство обратилась жительница Екатеринбурга с жалобой на «Тинькофф Банк». Ее мобилизованному супругу отказали в кредитных каникулах. Позже аналогичная ситуация произошла с жителем Полевского (Свердловская область), которого мобилизовали в конце сентября. Мужчине также отказали в кредитных каникулах.

«Закон о кредитных каникулах приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников. Мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Необходимо также предоставить выписки из приказов командира части или военного комиссариата.

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«Тинькофф Банк» оперативно устраняет ошибки, связанные с отказами в кредитных каникулах мобилизованным, проживающим в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в финансовой организации. Ранее в агентство обратилась жительница Екатеринбурга с жалобой на «Тинькофф Банк». Ее мобилизованному супругу отказали в кредитных каникулах. Позже аналогичная ситуация произошла с жителем Полевского (Свердловская область), которого мобилизовали в конце сентября. Мужчине также отказали в кредитных каникулах. «Закон о кредитных каникулах приняли недавно, поэтому в некоторых случаях обращения клиентов случаются ошибки со стороны сотрудников. Мы оперативно их устраняем и параллельно работаем над оптимизацией процессов, упрощаем процедуры подтверждения и выдачи кредитных каникул, чтобы родственникам мобилизованных клиентов было проще получить отсрочку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Необходимо также предоставить выписки из приказов командира части или военного комиссариата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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