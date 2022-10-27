Госбезопасность Литвы: Собчак перешла границу по израильскому паспорту

27 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак имеет израильский паспорт Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Российская телеведущая Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. Об этом заявил директор департамента государственной безопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис. «Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сообщил Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas. Ранее сообщалось, что журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве деньги у известных бизнесменов, политиков: она продавала им блоки на негатив. В ее доме проводились обыски, а сама она уехала из России до того, как правоохранительные органы смогли ее задержать.

Российская телеведущая Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. Об этом заявил директор департамента государственной безопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис. «Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сообщил Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas. Ранее сообщалось, что журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве деньги у известных бизнесменов, политиков: она продавала им блоки на негатив. В ее доме проводились обыски, а сама она уехала из России до того, как правоохранительные органы смогли ее задержать.