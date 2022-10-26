Политолог Матвейчев: Собчак занималась информационным рэкетом

26 октября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Журналисты из 90-тых предлагают спикерам блоки на негатив, считает Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ксения Собчак покинула Россию Журналист и телеведущая Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, вымогая деньги у известных бизнесменов, политиков и продавая им блоки на негатив. Ни о какой политике и давлении на СМИ речи не идет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» в Москве, зампредседателя комитет Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «У нас очень много проходит подобных процессов, начиная с конца 90-х. Я знаю многих журналистов, которые „сели“ по известной статье, связанной с вымогательством и пресловутыми „блоками на негатив“. Сайт „Компромат.ру“ этим занимался, потом это стало чуть ли не профессией. И телеграм-канальщики это делают, и другие крупные блогеры. По сути, это информационный рэкет. Журналисты, которые выросли в 90-е годы, как Ксения Собчак, продолжают им заниматься. На кого-то наезжают, на крупных олигархов, политиков, начинают их информационно трепать. Те подсылать своих людей, им выкатывают суммы — платите деньги и будет вам „блок на негатив“. Откуда у Собчак миллионы? Явно она такие зарплаты на „Дожде“ (признан в России иностранным агентом) не получала», — объяснил Олег Матвейчев. По словам политолога, чтобы доказать причастность к информационному рэкету, телефоны подозреваемых журналистов начинают прослушивать. «Рано или поздно кто-то заявил. Чтобы Собчак не могла спереть все на помощников, делаются прослушки телефонов. Это уже по заявлению. Прослушивают все звонки, как она обсуждает эти деньги с помощником, куда их потратит и так далее. Все эти вещи записываются, а потом предъявляются обвинения, идет арест. Поэтому Собчак, понимая происходящее, и побежала за границу. Это чистый криминал, чистая девяностовщина, чистый информационный рэкет, не надо сюда приплетать политику и давление на СМИ», — подчеркнул Матвейчев. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Она покинула страну, уехав из России в Литву сразу после того, как был задержан коммерческий директор ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов. По этому же делу был арестован и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В загородном доме Собчак проходит обыск.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак занималась информационным рэкетом, вымогая деньги у известных бизнесменов, политиков и продавая им блоки на негатив. Ни о какой политике и давлении на СМИ речи не идет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» в Москве, зампредседателя комитет Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «У нас очень много проходит подобных процессов, начиная с конца 90-х. Я знаю многих журналистов, которые „сели“ по известной статье, связанной с вымогательством и пресловутыми „блоками на негатив“. Сайт „Компромат.ру“ этим занимался, потом это стало чуть ли не профессией. И телеграм-канальщики это делают, и другие крупные блогеры. По сути, это информационный рэкет. Журналисты, которые выросли в 90-е годы, как Ксения Собчак, продолжают им заниматься. На кого-то наезжают, на крупных олигархов, политиков, начинают их информационно трепать. Те подсылать своих людей, им выкатывают суммы — платите деньги и будет вам „блок на негатив“. Откуда у Собчак миллионы? Явно она такие зарплаты на „Дожде“ (признан в России иностранным агентом) не получала», — объяснил Олег Матвейчев. По словам политолога, чтобы доказать причастность к информационному рэкету, телефоны подозреваемых журналистов начинают прослушивать. «Рано или поздно кто-то заявил. Чтобы Собчак не могла спереть все на помощников, делаются прослушки телефонов. Это уже по заявлению. Прослушивают все звонки, как она обсуждает эти деньги с помощником, куда их потратит и так далее. Все эти вещи записываются, а потом предъявляются обвинения, идет арест. Поэтому Собчак, понимая происходящее, и побежала за границу. Это чистый криминал, чистая девяностовщина, чистый информационный рэкет, не надо сюда приплетать политику и давление на СМИ», — подчеркнул Матвейчев. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Она покинула страну, уехав из России в Литву сразу после того, как был задержан коммерческий директор ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов. По этому же делу был арестован и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В загородном доме Собчак проходит обыск.