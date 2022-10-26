Пятилетний челябинец сломал позвоночник в детской игровой комнате

Ребонок сломал позвонки грудного и поясничного отделов Александр Кулаковский © URA.RU

Пятилетний житель Копейска, города-спутника Челябинска, сломал себе несколько позвонков, играя в пиццерии в детской комнате, которая была обустроена с нарушениями требований безопасности. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, на владельца комнаты возбудили уголовное дело.

«Комнату обустроили в одной из пиццерий города. Мальчик играл в комнате, пока родители кушали. Площадка была обустроена неподобающим образом, и в момент игры мальчик сломал себе позвонки поясничного и грудного отделов», — рассказал URA.RU источник.

На владельца игровой комнаты завели уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Санкции данной статьи могут предусматривать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там уточнили, что ребенок упал со второго яруса детской площадки. Состояние ребенка неизвестно. Характер травм носит сложный характер.