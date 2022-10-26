Хмельное состояние у птиц наступает от съеденных ранеток и рябины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кусы (Челябинская область) 27 октября обнаружила на своем балконе хмельных свиристелей. Как URA.RU рассказал специалист ботанического сада Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Павел Попков, это частое явление, которое в феврале достигнет пика.

«Свиристели могут захмелеть от забродивших „ягодных“ яблок — красных ранеток. Рябина с началом морозов тоже становится более сладкой и вкусной для птиц. Накопленный в ягодах сахар выходит наружу, и начинается процесс подбраживания», — сообщил URA.RU Попков.

В пьяном состоянии птицы теряют координацию. Они могут начать ссоры с сородичами: поведение похоже на человеческое. В феврале, когда миграция свиристелей будет с юга на север, хмельных свиристелей станет даже больше, чем сейчас. В такой период птицы уязвимы: могут стать добычей кошек или попасть под колеса автомобиля. В зависимости от количества съеденных ягод, если пернатых не трогать, за два часа они восстанавливаются и улетают.

Так произошло и в Кусе. После того, как птицы пришли в себя, свое случайное пристанище на балконе они покинули. Об этом сообщила газета «Жизнь района», выложившая снимки.

В течение двух часов птица оклемается и улетит Фото: редакция газеты «Жизнь района»