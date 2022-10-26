Жительница Кусы (Челябинская область) 27 октября обнаружила на своем балконе хмельных свиристелей. Как URA.RU рассказал специалист ботанического сада Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Павел Попков, это частое явление, которое в феврале достигнет пика.
«Свиристели могут захмелеть от забродивших „ягодных“ яблок — красных ранеток. Рябина с началом морозов тоже становится более сладкой и вкусной для птиц. Накопленный в ягодах сахар выходит наружу, и начинается процесс подбраживания», — сообщил URA.RU Попков.
В пьяном состоянии птицы теряют координацию. Они могут начать ссоры с сородичами: поведение похоже на человеческое. В феврале, когда миграция свиристелей будет с юга на север, хмельных свиристелей станет даже больше, чем сейчас. В такой период птицы уязвимы: могут стать добычей кошек или попасть под колеса автомобиля. В зависимости от количества съеденных ягод, если пернатых не трогать, за два часа они восстанавливаются и улетают.
Так произошло и в Кусе. После того, как птицы пришли в себя, свое случайное пристанище на балконе они покинули. Об этом сообщила газета «Жизнь района», выложившая снимки.
В течение двух часов птица оклемается и улетит
Фото: редакция газеты «Жизнь района»
Кроме свиристелей, явление встречается у любителей забродивших ранеток голубей, но концентрации алкоголя для них требуются выше
Жительница Кусы (Челябинская область) 27 октября обнаружила на своем балконе хмельных свиристелей. Как URA.RU рассказал специалист ботанического сада Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Павел Попков, это частое явление, которое в феврале достигнет пика. «Свиристели могут захмелеть от забродивших „ягодных“ яблок — красных ранеток. Рябина с началом морозов тоже становится более сладкой и вкусной для птиц. Накопленный в ягодах сахар выходит наружу, и начинается процесс подбраживания», — сообщил URA.RU Попков. В пьяном состоянии птицы теряют координацию. Они могут начать ссоры с сородичами: поведение похоже на человеческое. В феврале, когда миграция свиристелей будет с юга на север, хмельных свиристелей станет даже больше, чем сейчас. В такой период птицы уязвимы: могут стать добычей кошек или попасть под колеса автомобиля. В зависимости от количества съеденных ягод, если пернатых не трогать, за два часа они восстанавливаются и улетают. Так произошло и в Кусе. После того, как птицы пришли в себя, свое случайное пристанище на балконе они покинули. Об этом сообщила газета «Жизнь района», выложившая снимки.