26 октября 2022

Прокуратура проверит курганскую больницу после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Альменевский район. Курган , терапия, црб, црб альменево
В курганской больнице проверят условия для пациентов Фото:

В прокуратуре области проведут проверку условий для пациентов после появления в СМИ заявлений о ненадлежащем состоянии помещений районной больницы в селе Альменево. Информация появилась на сайте областной прокуратуры после освещения проблемы на портале URA.RU

«В средствах массовой информации размещена публикация о нарушении прав пациентов, связанных с ненадлежащим техническим состоянием здания лечебного корпуса и палат для больных <…> прокуратура района проводит проверку», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пациенты Альменевской ЦРБ вынуждены вытаскивать ведра с водой из палат из-за протекающей крыши.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры реагирования, заявили в прокуратуре.

В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что власти в курсе имеющейся проблемы. Крыша протекает при сильных осадках. В больнице заявили, что в 2023 году «запланирована разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши стационара».

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В прокуратуре области проведут проверку условий для пациентов после появления в СМИ заявлений о ненадлежащем состоянии помещений районной больницы в селе Альменево. Информация появилась на сайте областной прокуратуры после освещения проблемы на портале URA.RU «В средствах массовой информации размещена публикация о нарушении прав пациентов, связанных с ненадлежащим техническим состоянием здания лечебного корпуса и палат для больных <…> прокуратура района проводит проверку», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пациенты Альменевской ЦРБ вынуждены вытаскивать ведра с водой из палат из-за протекающей крыши. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры реагирования, заявили в прокуратуре. В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что власти в курсе имеющейся проблемы. Крыша протекает при сильных осадках. В больнице заявили, что в 2023 году «запланирована разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши стационара».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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