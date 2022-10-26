Прокуратура проверит курганскую больницу после публикации URA.RU

В курганской больнице проверят условия для пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре области проведут проверку условий для пациентов после появления в СМИ заявлений о ненадлежащем состоянии помещений районной больницы в селе Альменево. Информация появилась на сайте областной прокуратуры после освещения проблемы на портале URA.RU

«В средствах массовой информации размещена публикация о нарушении прав пациентов, связанных с ненадлежащим техническим состоянием здания лечебного корпуса и палат для больных <…> прокуратура района проводит проверку», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пациенты Альменевской ЦРБ вынуждены вытаскивать ведра с водой из палат из-за протекающей крыши.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры реагирования, заявили в прокуратуре.

В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что власти в курсе имеющейся проблемы. Крыша протекает при сильных осадках. В больнице заявили, что в 2023 году «запланирована разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши стационара».