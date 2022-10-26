За взятки в Тюмени осужден инженер федеральной нефтяной компании

Общая сумма взяток составила 1 миллион 977 тысяч 900 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени осудили заместителя главного инженера одной из «дочек» крупной федеральной компании по транспортировки нефти. Мужчину обвинили во взяточничестве в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, 39-летний Александр Матаев контролировал своевременную выдачу и качество документации, а также заключение договоров. Имея доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну предприятия, он контролировал выбор субподрядных организаций. Он также мог заключать дополнительные соглашения на разработку проектно-сметной документации.

«У Матаева была возможность оказывать незаконную помощь предпринимателям по сокращению затрат подрядчиков при выполнении работ и в дальнейшем содействовать в приеме этих работ. В мае 2019 года к нему обратился знакомый и предложил поспособствовать директору одного из ООО принять участие в торгах на выполнение проектных работ, предложив Матаеву взятку», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Общая сумма денежного «вознаграждения» подсудимого за три эпизода составила 1 миллион 977 тысяч 900 рублей. Суд назначил Матаеву пять лет условного лишения свободы и три года испытательного срока. Также на него наложены ограничения в передвижении.