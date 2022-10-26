26 октября 2022

Челябинский спецвзвод перед фронтом обучили боевым искусствам Шаолиня

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Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, восточные единоборства, удар ногой, боевое искусство
Бойцы прошли подготовку у лучших инструкторов Фото:
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Мобилизация в России

Специализированный взвод из Копейска (Челябинская область) перед отправкой на фронт обучили различным видам боевых искусств мастера Шаолиня. Об этом в социальных сетях 27 октября сообщил мобилизованный блогер Евгений Волосов.

«У каждого бойца Копейского спецвзвода богатый опыт, также мы прошли подготовку у лучших инструкторов. Нас обучили различными видами боевых искусств. Это мастера Шаолиня. У врага при встрече с нами нет ни единого шанса», — написал Волосов в своем telegram-канале.

Волосов обратился к подписчикам, чтобы близкие и друзья не переживали за бойцов спецвзвода. Он отметил, что все ребята находятся в полном здравии и заряжены на победу.

Ранее мобилизованный блогер вышел на связь в социальных сетях после почти двухнедельной тишины. Военнослужащий оставил короткое сообщение, в котором сообщил, что в их группе все живы.

Частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября. Спустя около трех недель, 14 октября, президент страны Владимир Путин сообщил, что к концу октября мобилизационные действия будут завершены.

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Специализированный взвод из Копейска (Челябинская область) перед отправкой на фронт обучили различным видам боевых искусств мастера Шаолиня. Об этом в социальных сетях 27 октября сообщил мобилизованный блогер Евгений Волосов. «У каждого бойца Копейского спецвзвода богатый опыт, также мы прошли подготовку у лучших инструкторов. Нас обучили различными видами боевых искусств. Это мастера Шаолиня. У врага при встрече с нами нет ни единого шанса», — написал Волосов в своем telegram-канале. Волосов обратился к подписчикам, чтобы близкие и друзья не переживали за бойцов спецвзвода. Он отметил, что все ребята находятся в полном здравии и заряжены на победу. Ранее мобилизованный блогер вышел на связь в социальных сетях после почти двухнедельной тишины. Военнослужащий оставил короткое сообщение, в котором сообщил, что в их группе все живы. Частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября. Спустя около трех недель, 14 октября, президент страны Владимир Путин сообщил, что к концу октября мобилизационные действия будут завершены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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