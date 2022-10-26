Челябинский спецвзвод перед фронтом обучили боевым искусствам Шаолиня

Бойцы прошли подготовку у лучших инструкторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Специализированный взвод из Копейска (Челябинская область) перед отправкой на фронт обучили различным видам боевых искусств мастера Шаолиня. Об этом в социальных сетях 27 октября сообщил мобилизованный блогер Евгений Волосов.

«У каждого бойца Копейского спецвзвода богатый опыт, также мы прошли подготовку у лучших инструкторов. Нас обучили различными видами боевых искусств. Это мастера Шаолиня. У врага при встрече с нами нет ни единого шанса», — написал Волосов в своем telegram-канале.

Волосов обратился к подписчикам, чтобы близкие и друзья не переживали за бойцов спецвзвода. Он отметил, что все ребята находятся в полном здравии и заряжены на победу.

Ранее мобилизованный блогер вышел на связь в социальных сетях после почти двухнедельной тишины. Военнослужащий оставил короткое сообщение, в котором сообщил, что в их группе все живы.

Частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября. Спустя около трех недель, 14 октября, президент страны Владимир Путин сообщил, что к концу октября мобилизационные действия будут завершены.