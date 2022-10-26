Курганский депутат займется развитием конкурента КПРФ

Депутат Яков Сидоров стал вторым секретарем партии «Коммунисты России» в Курганской области

Яков Сидоров избран вторым секретарем реготделения партии «Коммунисты России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров избран вторым секретарем регионального отделения партии «Коммунисты России» и займется развитием местных отделений. Об этом первый секретарь регионального отделения партии Вячеслав Степанов сообщил в прямом эфире на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте».

«Мы молодые, стараемся с людьми работать открыто… В настоящее время мы приступаем к активному партийному строительству в нашей области. Рад, что к нам присоединился Яков Семенович, как опытный партийный строитель с понятным нам мировоззрением, разделяющий наши цели и задачи. На вчерашнем общем собрании в обкоме мы приняли решение избрать Якова Семеновича вторым секретарем областной организации и поручили ему заниматься партийным строительством местных отделений по всей Курганской области», — сказал Вячеслав Степанов.

Сидоров отметил, что у регионального отделения пока нет своего помещения, поэтому встречи он будет проводить в своем правовом центре. Степанов подчеркнул, что мнение о том, что «Коммунисты России» — очень радикальная партия с «самыми отмороженными коммунистами», ошибочное. «Мы всегда действует в правовом поле. Ни о каких радикальных вещах никто не помышляет и не собирается помышлять. Мы все сориентированы, чтобы в стране возобновилось нормальное политическое поле», — отметил он. Семенов также уточнил URA.RU, что пока в региональном отделении партии зарегистрировано семь членов.

Ранее URA.RU писало, что вышедший из КПРФ курганский депутат заявил о вступлении в другую партию. Яков Сидоров сообщил коллегам на заседании гордумы, что вступил в партию «Коммунисты России». В феврале 2021 года Сидоров попросил исключить его из КПРФ из-за разногласий с руководством реготделения партии.