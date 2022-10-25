Вышедший из КПРФ курганский депутат объявил о вступлении в другую партию

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров вступил в партию «Коммунисты России». Об этом он сообщил коллегам во время заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«С сегодняшнего дня я являюсь членом Коммунистической партии „Коммунисты России“. Можете меня поздравить после заседания думы. Сегодня мой первый рабочий день в таком качестве», — сказал Яков Сидоров на заседании гордумы.
URA.RU писало, что в феврале 2021 года Сидоров попросил исключить его из КПРФ. Свое решение он объяснил тем, что во время пленума обкома КПРФ его слова, опубликованные в СМИ, коллеги по партии назвали не соответствующими правде и наносящими вред домыслами. От Сидорова, по его словам, потребовали объяснений и пригрозили взысканиями. Поэтому депутат решил, что с отдельными членами партии ему не по пути.
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