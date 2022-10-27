Spiegel: солдаты Бундесвера массово уходят в отставку с начала спецоперации РФ

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Количество солдат Бундесвера, отказывающихся нести военную службу к 2022 выросло с 209 до 810, заявили в Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После начала спецоперации на Украине все больше солдат Бундесвера (Вооруженные силы Германии) хотят уволиться с военной службы. Об этом сообщает издание Spiegel.

«В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года», — написали в Spiegel со ссылкой на данные минобороны Германии. Издание предположило, что такие показатели связаны с опасениями немцев касаемо военного вмешательства в конфликт России и Киева.

После начала спецоперации в Германии сотни добровольцев устраивали акции в поддержку России, сообщает телеканал 360. Позже канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прибегнуть к дипломатическому решению конфликта РФ и Киева, передает «Национальная служба новостей».

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После начала спецоперации на Украине все больше солдат Бундесвера (Вооруженные силы Германии) хотят уволиться с военной службы. Об этом сообщает издание Spiegel. «В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года», — написали в Spiegel со ссылкой на данные минобороны Германии. Издание предположило, что такие показатели связаны с опасениями немцев касаемо военного вмешательства в конфликт России и Киева. После начала спецоперации в Германии сотни добровольцев устраивали акции в поддержку России, сообщает телеканал 360. Позже канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прибегнуть к дипломатическому решению конфликта РФ и Киева, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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