Spiegel: солдаты Бундесвера массово уходят в отставку с начала спецоперации РФ

27 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Количество солдат Бундесвера, отказывающихся нести военную службу к 2022 выросло с 209 до 810, заявили в Spiegel Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала спецоперации на Украине все больше солдат Бундесвера (Вооруженные силы Германии) хотят уволиться с военной службы. Об этом сообщает издание Spiegel. «В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года», — написали в Spiegel со ссылкой на данные минобороны Германии. Издание предположило, что такие показатели связаны с опасениями немцев касаемо военного вмешательства в конфликт России и Киева. После начала спецоперации в Германии сотни добровольцев устраивали акции в поддержку России, сообщает телеканал 360. Позже канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прибегнуть к дипломатическому решению конфликта РФ и Киева, передает «Национальная служба новостей».

После начала спецоперации на Украине все больше солдат Бундесвера (Вооруженные силы Германии) хотят уволиться с военной службы. Об этом сообщает издание Spiegel. «В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года», — написали в Spiegel со ссылкой на данные минобороны Германии. Издание предположило, что такие показатели связаны с опасениями немцев касаемо военного вмешательства в конфликт России и Киева. После начала спецоперации в Германии сотни добровольцев устраивали акции в поддержку России, сообщает телеканал 360. Позже канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина как можно скорее прибегнуть к дипломатическому решению конфликта РФ и Киева, передает «Национальная служба новостей».