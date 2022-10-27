Депутат Останина рассказала, какую информацию об ЛГБТ не запретят в России

Депутат Останина: в России не запретят фильмы и книги, где ЛГБТ имеет художественную ценность

27 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Фильмы и книги с героями нетрадиционной ориентации могут остаться в России, сказала Нина Останина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информирование о нетрадиционной сексуальной ориентации в России продолжится, как и сохранятся фильмы, книги и другие произведения, где приверженность героя к однополой любви имеет художественную необходимость. Об этом рассказала URA.RU глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «А куда мы денемся, если в жизни это есть. Это естественно. Но ЛГБТ не будет упоминаться без художественной на то необходимости. От того, что мы расскажем, что композитор Петр Чайковский придерживался однополой любви, мы же не начнем ее пропагандировать. Мы не говорим, что Чайковский только потому написал свои эпохальные произведения, что был геем. Нечего бояться за классические произведения, было, есть и будет. Никакого покушения никто совершать не собирается», — объяснила Нина Останина. По словам депутата, нет смысла запрещать песни группы «Тату», которые продвигали образ приверженности к однополым отношений. «Пусть и дальше поют. Но если они будут говорить о том, что они стали победительницами или получили какие-то заслуженные звания только потому, что они придерживаются однополой любви, то, конечно, это уже пропаганда. В Европе с 16 до 29 лет уже 16% поколения хотели бы сменить пол. В США в Мэриленде 45% детей не знают, какой они ориентации. Мы бы не хотели, чтобы у нас повторилось такое», — добавила парламентарий. Депутат подчеркнула, что речь идет именно о запрете пропаганды, но не информирования. «Информирование и пропаганда — это разные вещи. От того, что вы изучаете, вы не пропагандируете то, что убило Римскую империю. Вы рассказываете об этом. Пропаганда — это информация, которая побуждает сменить пол, побуждает придерживаться принципа однополой любви. Поэтому речь идет о том, чтобы запретить пропаганду. А информирование было, есть и останется», — подытожила Останина. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно документу, будет запрещено распространять информацию, которая предполагает отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Информирование о нетрадиционной сексуальной ориентации в России продолжится, как и сохранятся фильмы, книги и другие произведения, где приверженность героя к однополой любви имеет художественную необходимость. Об этом рассказала URA.RU глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «А куда мы денемся, если в жизни это есть. Это естественно. Но ЛГБТ не будет упоминаться без художественной на то необходимости. От того, что мы расскажем, что композитор Петр Чайковский придерживался однополой любви, мы же не начнем ее пропагандировать. Мы не говорим, что Чайковский только потому написал свои эпохальные произведения, что был геем. Нечего бояться за классические произведения, было, есть и будет. Никакого покушения никто совершать не собирается», — объяснила Нина Останина. По словам депутата, нет смысла запрещать песни группы «Тату», которые продвигали образ приверженности к однополым отношений. «Пусть и дальше поют. Но если они будут говорить о том, что они стали победительницами или получили какие-то заслуженные звания только потому, что они придерживаются однополой любви, то, конечно, это уже пропаганда. В Европе с 16 до 29 лет уже 16% поколения хотели бы сменить пол. В США в Мэриленде 45% детей не знают, какой они ориентации. Мы бы не хотели, чтобы у нас повторилось такое», — добавила парламентарий. Депутат подчеркнула, что речь идет именно о запрете пропаганды, но не информирования. «Информирование и пропаганда — это разные вещи. От того, что вы изучаете, вы не пропагандируете то, что убило Римскую империю. Вы рассказываете об этом. Пропаганда — это информация, которая побуждает сменить пол, побуждает придерживаться принципа однополой любви. Поэтому речь идет о том, чтобы запретить пропаганду. А информирование было, есть и останется», — подытожила Останина. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно документу, будет запрещено распространять информацию, которая предполагает отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.