Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
По словам Хинштейна, комитет выступил с рекомендацией принять закон о ЛГБТ единогласно

Комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — сообщил Хинштейн. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был внесен в Госдуму 20 октября. Согласно тексту законопроекта, ЛГБТ-пропаганда будет запрещена в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино, передает RT.

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Комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн. «Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — сообщил Хинштейн. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале. Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был внесен в Госдуму 20 октября. Согласно тексту законопроекта, ЛГБТ-пропаганда будет запрещена в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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