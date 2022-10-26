Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

26 октября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

По словам Хинштейна, комитет выступил с рекомендацией принять закон о ЛГБТ единогласно Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн. «Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — сообщил Хинштейн. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале. Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был внесен в Госдуму 20 октября. Согласно тексту законопроекта, ЛГБТ-пропаганда будет запрещена в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино, передает RT.

Комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн. «Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — сообщил Хинштейн. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале. Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был внесен в Госдуму 20 октября. Согласно тексту законопроекта, ЛГБТ-пропаганда будет запрещена в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино, передает RT.