Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

По словам Хинштейна, комитет выступил с рекомендацией принять закон о ЛГБТ единогласно
Комитет Госдумы РФ по информполитике выступил с рекомендацией к Госдуме принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — сообщил Хинштейн. Такой информацией он поделился в своем telegram-канале.
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был внесен в Госдуму 20 октября. Согласно тексту законопроекта, ЛГБТ-пропаганда будет запрещена в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино, передает RT.
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