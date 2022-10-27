Госдума разрешила мобилизовывать людей с судимостью

Согласно закону, судимые за тяжкие преступления могут быть мобилизованы
новость из сюжетаМобилизация в России
Госдума РФ в третьем чтении одобрила законопроект, разрешающий призывать по мобилизации людей с судимостью. Закон касается тех, кто имеет непогашенную судимость по тяжким преступлениям, сообщают СМИ.
«Госдума приняла в третьем чтении закон, касающийся отмены действующего в настоящее время запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления», — сообщает «Интерфакс». Ранее закон запрещал призывать таких людей в армию.
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