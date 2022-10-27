Госдума разрешила мобилизовывать людей с судимостью

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Согласно закону, судимые за тяжкие преступления могут быть мобилизованы Фото:
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Мобилизация в России

Госдума РФ в третьем чтении одобрила законопроект, разрешающий призывать по мобилизации людей с судимостью. Закон касается тех, кто имеет непогашенную судимость по тяжким преступлениям, сообщают СМИ.

«Госдума приняла в третьем чтении закон, касающийся отмены действующего в настоящее время запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления», — сообщает «Интерфакс». Ранее закон запрещал призывать таких людей в армию.

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Госдума РФ в третьем чтении одобрила законопроект, разрешающий призывать по мобилизации людей с судимостью. Закон касается тех, кто имеет непогашенную судимость по тяжким преступлениям, сообщают СМИ. «Госдума приняла в третьем чтении закон, касающийся отмены действующего в настоящее время запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления», — сообщает «Интерфакс». Ранее закон запрещал призывать таких людей в армию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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