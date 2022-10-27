Армия РФ отбила наступление ВСУ с трех направлений

27 октября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Россия продолжает спецоперация на Украине Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — сообщили в Минобороны. Также Украина предприняла попытку прорыва на Красно-Лиманском направлении. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли более 120 человек. На Николаево-Криворожском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в Херсонской и Николаевской областях, однако в результате огневого поражения наступление противника сорвано. Украинская армия была вынуждена отойти на исходные рубежи.

Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — сообщили в Минобороны. Также Украина предприняла попытку прорыва на Красно-Лиманском направлении. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли более 120 человек. На Николаево-Криворожском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в Херсонской и Николаевской областях, однако в результате огневого поражения наступление противника сорвано. Украинская армия была вынуждена отойти на исходные рубежи.