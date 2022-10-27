Армия РФ отбила наступление ВСУ с трех направлений

Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
«На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — сообщили в Минобороны.
Также Украина предприняла попытку прорыва на Красно-Лиманском направлении. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли более 120 человек. На Николаево-Криворожском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в Херсонской и Николаевской областях, однако в результате огневого поражения наступление противника сорвано. Украинская армия была вынуждена отойти на исходные рубежи.
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Российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — сообщили в Минобороны. Также Украина предприняла попытку прорыва на Красно-Лиманском направлении. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли более 120 человек. На Николаево-Криворожском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в Херсонской и Николаевской областях, однако в результате огневого поражения наступление противника сорвано. Украинская армия была вынуждена отойти на исходные рубежи.