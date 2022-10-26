Источник: в интернате ЯНАО ребенок совершил суицид

Полицейские Тазовского района нашли тело ребенка

Трагедия произошла 25 октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тазовской школе-интернат (ЯНАО) погиб ребенок. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник близкий к ситуации, мальчик покончил с собой.

«Мальчик из школы-интерната в Тазовском совершил суицид. Это случилось 25 октября», — рассказал инсайдер.

В окружном департаменте образования информацию не прокомментировали. В управлении следственного комитета ЯНАО агентству информацию подтвердили. «По факту обнаружения тела несовершеннолетнего следственным отделом по Тазовскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в этом же интернате в Тазовском погиб ребенок. Однако тогда силовые ведомства ЯНАО опровергли информацию.