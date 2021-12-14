14 декабря 2021
13 декабря 2021

Источник: в интернате ЯНАО покончил с собой воспитанник

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Происшествие случилось 14 декабря Фото:
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В интернатах ЯНАО побег ребенка вскрыл страшную проблему

В одном из интернатов Тазовского района ЯНАО с собой покончил несовершеннолетний. Как сообщил URA.RU источник, тело ребенка было найдено 14 декабря.

«В интернате Тазовского района с собой покончил школьник. Это произошло 14 декабря», — сообщил URA.RU источник.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации получить не удалось. Представители окружных и местных властей на запросы URA.RU пояснили, что сигналов о ЧП с воспитанниками из интернатов Тазовского района не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2021 года был уволен директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев и несколько его заместителей. Произошло это после проверки по факту суицида одного из воспитанников образовательного учреждения.

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В одном из интернатов Тазовского района ЯНАО с собой покончил несовершеннолетний. Как сообщил URA.RU источник, тело ребенка было найдено 14 декабря. «В интернате Тазовского района с собой покончил школьник. Это произошло 14 декабря», — сообщил URA.RU источник. Официальных подтверждений или опровержений данной информации получить не удалось. Представители окружных и местных властей на запросы URA.RU пояснили, что сигналов о ЧП с воспитанниками из интернатов Тазовского района не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2021 года был уволен директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев и несколько его заместителей. Произошло это после проверки по факту суицида одного из воспитанников образовательного учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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