Источник: в интернате ЯНАО покончил с собой воспитанник

Происшествие случилось 14 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из интернатов Тазовского района ЯНАО с собой покончил несовершеннолетний. Как сообщил URA.RU источник, тело ребенка было найдено 14 декабря.

«В интернате Тазовского района с собой покончил школьник. Это произошло 14 декабря», — сообщил URA.RU источник.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации получить не удалось. Представители окружных и местных властей на запросы URA.RU пояснили, что сигналов о ЧП с воспитанниками из интернатов Тазовского района не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2021 года был уволен директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев и несколько его заместителей. Произошло это после проверки по факту суицида одного из воспитанников образовательного учреждения.