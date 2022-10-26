На мебель потратят более трех миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти закупают в Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) мебель, которая обойдется бюджету в несколько миллионов рублей. Информация об аукционах опубликована на сайте госзакупок.

«Поставка мебели в с. Гыда. Начальная цена — 3 604 720 рублей», — говорится в сообщении. Закупка осуществляется для Тазовской центральной районной больницы.

Помимо этого больница закупает 15 зеркал за 307 500 рублей, две вешалки на 213 200 рублей, два дивана по 180 тысяч рублей каждый, два стола за 102 тысяч рублей и один шкаф за 178 тысяч рублей. В департамент госзаказа агентство направило запрос с просьбой объяснить в какие кабинеты закупают данную мебель. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Лабытнанги закупили могильные кресты для МУП «Комфорт», которое занимается организацией похорон. На 110 крестов потратили 185 250 рублей.