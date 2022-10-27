Психологи Челябинска станут работать с семьями мобилизованных

Родственники испытывают стресс, когда их близких отправляют на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске создали группу психологической поддержки для семей мобилизованных. Встречи раз в неделю на бесплатной основе будут проводить сотрудники ЧООО «Объединение профессиональных психологов».

«Непросто быть в состоянии неопределенности, когда не знаешь, где находится близкий человек. Именно для этого мы открываем группу. Нужно верить в себя, идти к тем, кто способен понять. Кто может выслушать тех, у кого есть похожий опыт и кто проживает похожую историю», — сообщается в группе ЧООО «Объединение профессиональных психологов» во «ВКонтакте».

Организаторы психологической помощи отмечают, что поддерживающее общение помогает взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Это создаст близким мобилизованных чувство безопасности и вернет им надежду. Это также даст возможность отрегулировать работу психики так, что бы участник группы обнаружил способность справляться с психологическими нагрузками.