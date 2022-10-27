Психологи Челябинска станут работать с семьями мобилизованных

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Отправка мобилизованных. Тюмень , отправка мобилизованных
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В Челябинске создали группу психологической поддержки для семей мобилизованных. Встречи раз в неделю на бесплатной основе будут проводить сотрудники ЧООО «Объединение профессиональных психологов».

«Непросто быть в состоянии неопределенности, когда не знаешь, где находится близкий человек. Именно для этого мы открываем группу. Нужно верить в себя, идти к тем, кто способен понять. Кто может выслушать тех, у кого есть похожий опыт и кто проживает похожую историю», — сообщается в группе ЧООО «Объединение профессиональных психологов» во «ВКонтакте».

Организаторы психологической помощи отмечают, что поддерживающее общение помогает взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Это создаст близким мобилизованных чувство безопасности и вернет им надежду. Это также даст возможность отрегулировать работу психики так, что бы участник группы обнаружил способность справляться с психологическими нагрузками.

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В Челябинске создали группу психологической поддержки для семей мобилизованных. Встречи раз в неделю на бесплатной основе будут проводить сотрудники ЧООО «Объединение профессиональных психологов». «Непросто быть в состоянии неопределенности, когда не знаешь, где находится близкий человек. Именно для этого мы открываем группу. Нужно верить в себя, идти к тем, кто способен понять. Кто может выслушать тех, у кого есть похожий опыт и кто проживает похожую историю», — сообщается в группе ЧООО «Объединение профессиональных психологов» во «ВКонтакте». Организаторы психологической помощи отмечают, что поддерживающее общение помогает взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Это создаст близким мобилизованных чувство безопасности и вернет им надежду. Это также даст возможность отрегулировать работу психики так, что бы участник группы обнаружил способность справляться с психологическими нагрузками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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