Мэрия пермского города отказалась от денег в пользу семей участников СВО

27 октября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Дети участников СВО будут ходить в детсады за счет мэрии Александровска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Администрация Александровского округа в Пермском крае решила отказаться от денег на свое содержание и направить их на помощь семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев спецоперации. Конкретно, средства пойдут на оплату детских садов для детей горожан, участвующих в СВО, сообщили в мэрии. «Сегодня состоялось заседание Думы, на котором администрация Александровского муниципального округа выступила с инициативой о снятии бюджетных средств с содержания администрации и направлении их на оплату посещения детьми детских садов из семей, в которых мужчины (мобилизованные, контрактники и добровольцы) находятся на выполнении специальной военной операции», — говорится в telegram-канале администрации. Чиновники отмечают, что эта мера поддержки дополнительная — она не отменяет помощи федерального или регионального уровня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сады для детей мобилизованных должны быть бесплатными. Главы муниципалитетов его поддержали. В Перми депутаты уже приняли соответствующее решение — на обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей. Деньги взяли из резервного фонда города.

Администрация Александровского округа в Пермском крае решила отказаться от денег на свое содержание и направить их на помощь семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев спецоперации. Конкретно, средства пойдут на оплату детских садов для детей горожан, участвующих в СВО, сообщили в мэрии. «Сегодня состоялось заседание Думы, на котором администрация Александровского муниципального округа выступила с инициативой о снятии бюджетных средств с содержания администрации и направлении их на оплату посещения детьми детских садов из семей, в которых мужчины (мобилизованные, контрактники и добровольцы) находятся на выполнении специальной военной операции», — говорится в telegram-канале администрации. Чиновники отмечают, что эта мера поддержки дополнительная — она не отменяет помощи федерального или регионального уровня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сады для детей мобилизованных должны быть бесплатными. Главы муниципалитетов его поддержали. В Перми депутаты уже приняли соответствующее решение — на обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей. Деньги взяли из резервного фонда города.