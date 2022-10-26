26 октября 2022

Мэрия пермского города отказалась от денег в пользу семей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети
Дети участников СВО будут ходить в детсады за счет мэрии Александровска Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Администрация Александровского округа в Пермском крае решила отказаться от денег на свое содержание и направить их на помощь семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев спецоперации. Конкретно, средства пойдут на оплату детских садов для детей горожан, участвующих в СВО, сообщили в мэрии.

«Сегодня состоялось заседание Думы, на котором администрация Александровского муниципального округа выступила с инициативой о снятии бюджетных средств с содержания администрации и направлении их на оплату посещения детьми детских садов из семей, в которых мужчины (мобилизованные, контрактники и добровольцы) находятся на выполнении специальной военной операции», — говорится в telegram-канале администрации. Чиновники отмечают, что эта мера поддержки дополнительная — она не отменяет помощи федерального или регионального уровня.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сады для детей мобилизованных должны быть бесплатными. Главы муниципалитетов его поддержали. В Перми депутаты уже приняли соответствующее решение — на обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей. Деньги взяли из резервного фонда города.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Администрация Александровского округа в Пермском крае решила отказаться от денег на свое содержание и направить их на помощь семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев спецоперации. Конкретно, средства пойдут на оплату детских садов для детей горожан, участвующих в СВО, сообщили в мэрии. «Сегодня состоялось заседание Думы, на котором администрация Александровского муниципального округа выступила с инициативой о снятии бюджетных средств с содержания администрации и направлении их на оплату посещения детьми детских садов из семей, в которых мужчины (мобилизованные, контрактники и добровольцы) находятся на выполнении специальной военной операции», — говорится в telegram-канале администрации. Чиновники отмечают, что эта мера поддержки дополнительная — она не отменяет помощи федерального или регионального уровня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сады для детей мобилизованных должны быть бесплатными. Главы муниципалитетов его поддержали. В Перми депутаты уже приняли соответствующее решение — на обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей. Деньги взяли из резервного фонда города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...