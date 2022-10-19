Махонин поручил ввести новые льготы для семей мобилизованных

Дети мобилизованных пермяков будут бесплатно посещать детские сады
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Мобилизация. Челябинск, ребенок, губин александр, призывная кампания
Детские сады для детей резервистов будут бесплатными Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. Об этом он сообщил на заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Считают правильным обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, участвующих в СВО», — отметил губернатор. Соответствующее решение должны принять главы муниципалитетов.

Махонин заявил также, что вопросы социальной поддержки семей резервистов являются зоной ответственности мэров. По его словам, они должны держать связь с каждой семьей. Председателю совета глав Константину Лызову губернатор поручил на ближайшем заседании совета выступить с докладом на эту тему.

Курировать работу по поддержке должен министр социального развития региона Павел Фокин. Махонин поручил ему съездить в каждую территорию и выяснить, какая именно помощь нужна. Павел Фокин отметил, что 18 октября выезжал в Краснокамск. Здесь выстроена качественная работа муниципалитета, соцзащиты и военкомата. По его словам, так должно быть в каждой территории.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным пермякам выплатят из краевого бюджета по 100 тысяч рублей. Также помощь будет предоставлена семьям военнослужащих — 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Мобилизация в России проходит с 21 сентября.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детские сады для детей мобилизованных пермяков должны быть бесплатными. Об этом он сообщил на заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Считают правильным обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, участвующих в СВО», — отметил губернатор. Соответствующее решение должны принять главы муниципалитетов. Махонин заявил также, что вопросы социальной поддержки семей резервистов являются зоной ответственности мэров. По его словам, они должны держать связь с каждой семьей. Председателю совета глав Константину Лызову губернатор поручил на ближайшем заседании совета выступить с докладом на эту тему. Курировать работу по поддержке должен министр социального развития региона Павел Фокин. Махонин поручил ему съездить в каждую территорию и выяснить, какая именно помощь нужна. Павел Фокин отметил, что 18 октября выезжал в Краснокамск. Здесь выстроена качественная работа муниципалитета, соцзащиты и военкомата. По его словам, так должно быть в каждой территории. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным пермякам выплатят из краевого бюджета по 100 тысяч рублей. Также помощь будет предоставлена семьям военнослужащих — 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Мобилизация в России проходит с 21 сентября.
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