В Перми семьи мобилизованных и добровольцев освободили от оплаты детсадов

Льгота на детсады начнет действовать с 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Дети пермяков, которых мобилизовали, или отправившихся на спецоперацию добровольцем, будут посещать детские сады бесплатно. Такое решение сегодня единогласно приняли депутаты Пермской городской думы. О категориях льготников депутатам доложил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов.

«Дети из семей, где один или оба родителя (законных представителя) были призваны и проходят военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах РФ в рамках объявленной частичной мобилизации; из семей, где один или оба родителя (законных представителя), пребывавшие в запасе на территории Перми и отправленные с территории Перми в район формирования добровольческих отрядов, заключившие контракт на участие в специальной военной операции (добровольцы), принимают участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины», — озвучил документ Грибанов.

Всего таких детей в Перми 287, отметил он. На обеспечение льготы из резервного фонда города выделено 1 млн 347 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сады для детей мобилизованных должны быть бесплатными. Глава Перми Алексей Демкин заявлял, что льготу начнут предоставлять уже с ноября. Также мэр анонсировал открытие круглосуточных групп для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Власти оказывают помощь, как мобилизованным, так и их семьям.