Пермские мэры поддержали решение по льготам для детей мобилизованных

Дети участников СВО будут бесплатно ходить в детские сады Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Главы пермских муниципалитетов поддержали предложение губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о бесплатном посещении детских садов для детей мобилизованных и участников СВО. Об этом заявил руководитель света глав муниципальных образований Пермского края Константин Лызов на заседании совета 24 октября. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Мы поддерживаем ваше поручение о бесплатном посещении детских садов детьми мобилизованных и лиц, участвующих в СВО. И возьмем на себя эти обязательства», — отметил Лызов. По его словам, некоторые территории уже установили такое правило.

Остальным мэрам Константин Лызов напомнил, что у всех муниципалитетов по закону «Об образовании» есть возможность освободить от платы за детские сады отдельные категории родителей.

Лызов подчеркнул, что в этой работе важно наладить межмуниципальное взаимодействие. Не всегда дети мобилизованных отцов посещают детские сады по месту призыва родителя. Он привел в пример Чердынский округ. Из пятнадцати детей дошкольного возраста, чьи родители проходят военную службу, двое ходят в детсад в Перми, двое — в Соликамске, один — в Березниках.

Первым муниципалитетом, который выразил готовность освободить семьи мобилизованных от платы за детские сады, стала Пермь. Для них, а также для сотрудников оборонных заводов, будут работать круглосуточные группы. Школьники смогут питаться бесплатно. Дмитрий Махонин заявил также, что сейчас обсуждается вопрос о бесплатном обучении детей резервистов в вузах и колледжах.