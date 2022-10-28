ЦБ РФ: мобилизация поможет сдержать рост цен

Частичная мобилизация повлияет на спрос потребителей и поможет сдержать инфляцию
Частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Об этом сообщили в Центробанке РФ.
«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев», — сказано в пресс-релизе Центробанка. Отмечается,что прогноз по инфляции скорректирован до 12,0—13,0%. Действующая денежно-кредитная политика позволит в 2023 году снизить годовую инфляцию до 5,0—7,0%. При таком сценарии в 2024 году годовая инфляция должна вернуться к 4%.
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