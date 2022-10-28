ЦБ РФ: мобилизация поможет сдержать рост цен

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
Частичная мобилизация повлияет на спрос потребителей и поможет сдержать инфляцию Фото:

Частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев», — сказано в пресс-релизе Центробанка. Отмечается,что прогноз по инфляции скорректирован до 12,0—13,0%. Действующая денежно-кредитная политика позволит в 2023 году снизить годовую инфляцию до 5,0—7,0%. При таком сценарии в 2024 году годовая инфляция должна вернуться к 4%.

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Частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев», — сказано в пресс-релизе Центробанка. Отмечается,что прогноз по инфляции скорректирован до 12,0—13,0%. Действующая денежно-кредитная политика позволит в 2023 году снизить годовую инфляцию до 5,0—7,0%. При таком сценарии в 2024 году годовая инфляция должна вернуться к 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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