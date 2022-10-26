26 октября 2022

Пермяк в камуфляже пытался напасть на мастерскую колдунов

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, северодонецк
Мужчина в камуфляже пытался совершить нападение Фото:

Пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы», которая находится на ул. Петропавловской, 59. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

«Как говорят очевидцы происшествия, задержание произошло, когда одетый в хаки мужчина в маске пытался зайти в офис мастерской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет», — пишет издание.

Сообщается также, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее агентство писало о том, что в Перми состоится фестиваль магии, организатором которого выступала мастерская «Две метлы».

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Пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы», которая находится на ул. Петропавловской, 59. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Как говорят очевидцы происшествия, задержание произошло, когда одетый в хаки мужчина в маске пытался зайти в офис мастерской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет», — пишет издание. Сообщается также, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее агентство писало о том, что в Перми состоится фестиваль магии, организатором которого выступала мастерская «Две метлы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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