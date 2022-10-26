Пермяк в камуфляже пытался напасть на мастерскую колдунов

Мужчина в камуфляже пытался совершить нападение
Пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы», которая находится на ул. Петропавловской, 59. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
«Как говорят очевидцы происшествия, задержание произошло, когда одетый в хаки мужчина в маске пытался зайти в офис мастерской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет», — пишет издание.
Сообщается также, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее агентство писало о том, что в Перми состоится фестиваль магии, организатором которого выступала мастерская «Две метлы».
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