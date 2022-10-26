Пермяк в камуфляже пытался напасть на мастерскую колдунов

27 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мужчина в камуфляже пытался совершить нападение Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU Пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы», которая находится на ул. Петропавловской, 59. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Как говорят очевидцы происшествия, задержание произошло, когда одетый в хаки мужчина в маске пытался зайти в офис мастерской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет», — пишет издание. Сообщается также, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее агентство писало о том, что в Перми состоится фестиваль магии, организатором которого выступала мастерская «Две метлы».

Пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы», которая находится на ул. Петропавловской, 59. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Как говорят очевидцы происшествия, задержание произошло, когда одетый в хаки мужчина в маске пытался зайти в офис мастерской. С собой у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет», — пишет издание. Сообщается также, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее агентство писало о том, что в Перми состоится фестиваль магии, организатором которого выступала мастерская «Две метлы».