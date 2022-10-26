В ЯНАО записать ребенка в первый класс можно через «Госуслуги»

Ямальцы с 2023 года смогут подавать заявление в первый класс через «Госуслуги» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ЯНАО вошел в список регионов, которые могут подать заявление в школу через портал «Госуслуг». Кто имеет право воспользоваться услугой портала, разъяснили на официальном сайте департамента образования округа.

«Подать заявление имеют право граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, а также проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что правила приема детей в школы ежегодно размещаются на сайтах управлений образования или профильных департаментов. Через портал подача заявлений будет проходить в два этапа. В первом этапе подавать заявление будут те родители, чьи дети имеют первоочередное право или преимущество. Во время второго этапа набор будет происходить до заполнения свободных мест. Также подать заявление на запись ребенка в школу можно и лично в общеобразовательных организациях, через МФЦ, по электронной почте и через операторов почтовой связи.

Ранее URA.RU рассказывало, что подать электронное заявление на поступление могли жители лишь 30 российских регионов. В ЯНАО тогда не была обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале.