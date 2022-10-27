Путин частично признал конфликт России и Украины гражданской войной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Россия и Украина исторические едины, отметил Путин Фото:

Конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Российский и украинский народы едины, это исторический факт. Отчасти, сейчас идет гражданская война. Украина исторически складывалась как искусственное государство», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Российский и украинский народы едины, это исторический факт. Отчасти, сейчас идет гражданская война. Украина исторически складывалась как искусственное государство», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...