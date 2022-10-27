Путин частично признал конфликт России и Украины гражданской войной

Россия и Украина исторические едины, отметил Путин
Конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Российский и украинский народы едины, это исторический факт. Отчасти, сейчас идет гражданская война. Украина исторически складывалась как искусственное государство», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
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