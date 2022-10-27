Путин заявил, что Запад теряет свое превосходство

Запад не имеет права требовать от других стран идти тем же направлением, заявил Владимир Путин
Запад теряет свое превосходство и превращается в меньшинство на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном форуме «Валдай».
«Теряя превосходство, Запад превращается в меньшинство на мировой арене. Если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews