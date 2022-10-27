Путин заявил, что Запад теряет свое превосходство

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Запад не имеет права требовать от других стран идти тем же направлением, заявил Владимир Путин Фото:

Запад теряет свое превосходство и превращается в меньшинство на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном форуме «Валдай».

«Теряя превосходство, Запад превращается в меньшинство на мировой арене. Если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».

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Запад теряет свое превосходство и превращается в меньшинство на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном форуме «Валдай». «Теряя превосходство, Запад превращается в меньшинство на мировой арене. Если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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