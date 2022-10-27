Путин заявил, что спецоперация пошла на пользу России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Спецоперация укрепляет суверенитет России, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация идет на пользу России в плане укрепления российского суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, у нас есть издержки, и это прежде всего касается потерь, связанных с СВО, есть экономические потери. Но есть огромное приобретение. То, что происходит, в конечном счете, идет на пользу России и ее будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета, в том числе в экономической сфере. Боялись, стоит Западу щелкнуть, и все развалится — ан нет, ничего не развалилось», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация идет на пользу России в плане укрепления российского суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конечно, у нас есть издержки, и это прежде всего касается потерь, связанных с СВО, есть экономические потери. Но есть огромное приобретение. То, что происходит, в конечном счете, идет на пользу России и ее будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета, в том числе в экономической сфере. Боялись, стоит Западу щелкнуть, и все развалится — ан нет, ничего не развалилось», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...