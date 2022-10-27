Путин заявил, что спецоперация пошла на пользу России

27 октября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Спецоперация укрепляет суверенитет России, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация идет на пользу России в плане укрепления российского суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конечно, у нас есть издержки, и это прежде всего касается потерь, связанных с СВО, есть экономические потери. Но есть огромное приобретение. То, что происходит, в конечном счете, идет на пользу России и ее будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета, в том числе в экономической сфере. Боялись, стоит Западу щелкнуть, и все развалится — ан нет, ничего не развалилось», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

Спецоперация идет на пользу России в плане укрепления российского суверенитета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конечно, у нас есть издержки, и это прежде всего касается потерь, связанных с СВО, есть экономические потери. Но есть огромное приобретение. То, что происходит, в конечном счете, идет на пользу России и ее будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета, в том числе в экономической сфере. Боялись, стоит Западу щелкнуть, и все развалится — ан нет, ничего не развалилось», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».