Путин: без России Донбасс бы погиб

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Признание Россией республик Донбасса было очень важно для них, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Республики Донбасса без признания со стороны России и не включения их в состав РФ пришли бы к гибели. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Признать независимость республик Донбасса и бросить — было бы неприемлемо. Независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

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Республики Донбасса без признания со стороны России и не включения их в состав РФ пришли бы к гибели. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Признать независимость республик Донбасса и бросить — было бы неприемлемо. Независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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