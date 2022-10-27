Путин: без России Донбасс бы погиб

Признание Россией республик Донбасса было очень важно для них, заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Республики Донбасса без признания со стороны России и не включения их в состав РФ пришли бы к гибели. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Признать независимость республик Донбасса и бросить — было бы неприемлемо. Независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!