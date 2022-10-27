Путин: России не нужен ядерный удар по Украине

В ядерном ударе по Украине нет смысла, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У России нет необходимости в нанесении ядерного удара по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».
«России не нужен ядерный удар по Украине. Смысла нет — ни политического, ни военного», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU «
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