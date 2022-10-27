Путин: России не нужен ядерный удар по Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В ядерном ударе по Украине нет смысла, отметил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России нет необходимости в нанесении ядерного удара по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«России не нужен ядерный удар по Украине. Смысла нет — ни политического, ни военного», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU «ВКонтакте».

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У России нет необходимости в нанесении ядерного удара по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». «России не нужен ядерный удар по Украине. Смысла нет — ни политического, ни военного», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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