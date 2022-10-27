Путин: Россия знает, где Украина готовит «грязную бомбу»

Россия знает, где и как Украина готовит «грязную бомбу», заявил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия прекрасно осведомлена с процессом создания «грязной бомбы» на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«РФ знает, где примерно украинцы готовят «грязную бомбу». Украинские власти для создания «грязной бомбы» могут загрузить ядерное топливо в «Точку-У». Украина делает все, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы», поэтому Россия полностью поддерживает поездку МАГАТЭ на Украину для проверки сообщений о «грязной бомбе», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте
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