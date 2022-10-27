Куйвашев выбрал нового министра, обескуражив друзей экс-прокурора

Евгений Куйвашев вернется из отпуска в начале ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определился с новым руководителем минприроды. Им, как и анонсировало URA.RU, станет министр экономики региона Денис Мамонтов, рассказали агентству два источника в правительстве. Мамонтов сменит Алексея Кузнецова, недавно назначенного замгубернатора-главой мингосимущества (МУГИСО).

«Назначение Мамонтова [министром природных ресурсов и экологии Свердловской области] состоится сразу после возвращения Куйвашева из отпуска», — поделился один из собеседников. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

По словам второго источника, изначально фаворитом в споре за министерское кресло считался действующий замминистра природы Андрей Курьяков — бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Учитывая слухи про его дружбу с [мэром Екатеринбурга Алексеем] Орловым, близким к губернатору», — объяснил знакомый госслужащий. «Я, если честно, тоже удивлен [назначением Мамонтова]. Специально узнавал — может, Курьяков где-то допустил ошибку. Но нет, все у него в порядке. Поэтому пока не могу объяснить», — развел руками третий инсайдер в кабмине, переживающий за экс-прокурора.

С чем связан выбор именно Мамонтова, неизвестно. Как и фамилия его сменщика в минэкономики. Мамонтов возглавил ведомство в феврале 2020-го. До этого он работал замглавы администрации Мегиона (ХМАО), а также помощником нынешнего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот был первым вице-премьером правительства ХМАО.