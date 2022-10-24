Губернатору Куйвашеву выбрали нового заместителя

Новым замгубернатора Свердловской области станет экс-министр экологии

Алексей Кузнецов станет новым заместителем Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым заместителем губернатора и главой мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) станет Алексей Кузнецов, прежде занимавший пост министра экологии. Его кандидатуру согласовали депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Назначение Кузнецова источники агентства анонсировали еще 16 сентября.

«Управление госсобственностью имеет принципиально важное значение для развития региона. От качества управления госсобственностью зависит развитие экономики, предпринимательской деятельности, деловой активности. Алексей Владимирович на протяжении десяти лет работал в правительстве, причем все эти годы стоял во главе одного из министерств», — презентовал кандидата с трибуны вице-губернатор Олег Чемезов.

Он подчеркнул, что Кузнецов является специалистом высокого уровня и предложил поддержать его кандидатуру. Депутаты поддержали нового замгубернатора и главу МУГИСО единогласно.

Кузнецов ушел в отставку 19 сентября вместе с остальными членами свердловского правительства. Это обязательная процедура после губернаторских выборов. С конца сентября избранный глава региона Евгений Куйвашев формирует новый состав кабмина. 18 октября он назначил семь министров и восемь заместителей губернатора. Кузнецов станет девятым замом.

О грядущем повышении Кузнецова источники URA.RU сообщали еще в середине сентября. Он займет место Сергея Зырянова — замгубернатора и главы МУГИСО, вышедшего на пенсию месяц назад. Собеседники агентства во власти предвосхищают, что с приходом Кузнецова деятельность министерства серьезно изменится.

Кузнецов возглавлял свердловское минприроды с 2012 года. До этого он много лет работал в родной Тюменской области, где служил в органах прокуратуры и администрации Тюмени, а затем устроился в аппарат полпредства в УрФО. Возможным сменщиком Кузнецова в минприроды называют министра экономики Дениса Мамонтова.