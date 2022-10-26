Герой России Шарпатов подал иск на 2,5 млн рублей на семь тюменок из-за оскорблений в чате

27 октября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Герой России Шарпатов подал иск на тюменок из-за оскорблений в чате садового товарищества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Герой России Владимир Шарпатов подал иск в суд на 2,5 миллиона рублей на семь тюменок из-за оскорблений в чате садового некоммерческого товарищества. Ленинский районный суд 25 октября назначил экспертизу, которая определит, были ли оскорбления в адрес Шарпатова, сообщают местные СМИ. По словам одной из ответчиц, они высказались в адрес Героя России из-за того, что он якобы не платил взносы для СНТ. «В чате „Лесной сказки“ нас возмутило поведение Шарпатова, потому что он не платил взносы 3 года, ругался с нами. Сам он в нашем закрытом чате не состоял. Другой человек отсканировал переписку, нотариально заверил и отнес ее Шарпатову», — рассказала одна из ответчиц изданию 72.ru. Юрист Лидия Гончарова, которая представляет ответчиков в суде, заявила, что в высказываниях тюменок не было ничего оскорбительного. По ее словам, в суд они предоставили документы, которые подтверждают что Шарпатов оплатил членские взносы до того момента, как подал иск на жительниц СНТ. Агентство направило запрос пресс-службу Ленинского районного суда города Тюмени. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Шарпатов взыскал 60 тысяч рублей с жительницы Тюмени, которая усомнилась в том, что он, совершивший побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76, достоин награды и звания Героя России. Тюменка в зале суда назвала его «лжегероем».

Герой России Владимир Шарпатов подал иск в суд на 2,5 миллиона рублей на семь тюменок из-за оскорблений в чате садового некоммерческого товарищества. Ленинский районный суд 25 октября назначил экспертизу, которая определит, были ли оскорбления в адрес Шарпатова, сообщают местные СМИ. По словам одной из ответчиц, они высказались в адрес Героя России из-за того, что он якобы не платил взносы для СНТ. «В чате „Лесной сказки“ нас возмутило поведение Шарпатова, потому что он не платил взносы 3 года, ругался с нами. Сам он в нашем закрытом чате не состоял. Другой человек отсканировал переписку, нотариально заверил и отнес ее Шарпатову», — рассказала одна из ответчиц изданию 72.ru. Юрист Лидия Гончарова, которая представляет ответчиков в суде, заявила, что в высказываниях тюменок не было ничего оскорбительного. По ее словам, в суд они предоставили документы, которые подтверждают что Шарпатов оплатил членские взносы до того момента, как подал иск на жительниц СНТ. Агентство направило запрос пресс-службу Ленинского районного суда города Тюмени. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Шарпатов взыскал 60 тысяч рублей с жительницы Тюмени, которая усомнилась в том, что он, совершивший побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76, достоин награды и звания Героя России. Тюменка в зале суда назвала его «лжегероем».