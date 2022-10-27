Продавцы мерзнут на рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели Салехарда, которые митинговали из-за закрытия рынка ради строительства ТЦ, мерзнут на новой площадке для торговли. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Место, куда перевезли рынок, не рассчитано на такое количество торговых павильонов. Предприниматели мерзнут, потому что электрический щит не справляется с напряжением. Люди сидят без света и отопления, и даже чайник не могут разогреть», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации Салехарда сообщили, что были проведены технические мероприятия для увеличения объемов подачи электроэнергии для нужд ритейл-парка «Славянский». «Сейчас управляющая организация торговой площадки (ООО „Лик Ямала“) проводит организационные работы и подписывает необходимые договоры с тем, что начался фактический отпуск электроэнергии», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде закрыли рынок, потому что на его месте построят ТЦ. Из-за этого предприниматели устроили митинг, а мэр города Алексей Титовский успокоил их, что цена на аренду земли, куда перевозят торговые павильоны, не будет подниматься.