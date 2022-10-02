Главе Салехарда удалось повлиять на митинговавших бизнесменов

Глава Салехарда Титовский дал гарантию предпринимателям с рынка о неповышении цены на аренду

Главе Салехарда пришлось беседовать лично с каждым недовольным бизнесменом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэру Салехарда Алексею Титовскому удалось успокоить недавленых перевозом рынка предпринимателей, которые ранее устраивали митинг, пообещав им, что цены на аренду земли, куда перевозят торговые павильоны, не будет подниматься. Об этом сообщила представительница сообщества народов Кавказа Аминат Абакарова

«Они не могли довести до людей правильность этого проекта. А вот Титовский, когда взял на контроль, когда он приглашал людей, находил время. В итоге глава Салехарда пошел навстречу людям и дал им гарантию, что они три года не почувствую повышения цен на аренду. Плюс перевоз павильоны будут оплачивать не сами люди», — сообщила Абакарова.

Также она отметила, что в недопонимании по вопросу рынка был виноват директор «Лик-Ямал» Артем Гулевский, отвечающий за руководство самым большим торговым комплексом в Салехарде. «Неграмотность менеджера [Гулевский] навела страх», — пояснила собеседница. По ее словам, мужчина не смог донести владельцам павильонов информацию так, как это сделал глава Салехарда.

Связаться с Гулевским не удалось. По указанному в интернете номеру на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что власти Салехарда планировали закрытие рынка ради строительства строительного магазина. Предпринимателям, держащим там точки предлагали места для перевоза их бизнеса, но альтернатива устроила лишь часть людей. Другая же часть вышла на улицу, продемонстрировав свое недовольство.