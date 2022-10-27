Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в штат Аризона

28 октября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Путину предложили встретиться с Зеленским в Аризоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским лидеров Владимиром Зеленским в Аризоне. Соответствующее письмо политик опубликовал на своем официальном сайте. «Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — сказано в послании. По мнению конгрессмена, на территории США стороны могли бы начать диалог по деэскалации ядерной напряженности и завершить конфликт. Путин заявил о готовности России к переговорам, однако подчеркнул, что сигнал для решения конфликта на Украине Киеву могут дать Соединенные Штаты. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, говорил, что, по мнению Зеленского, сейчас не время договариваться с Россией. К диалогу с Москвой украинского лидера ранее призывал Папа Римский Франциск.

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским лидеров Владимиром Зеленским в Аризоне. Соответствующее письмо политик опубликовал на своем официальном сайте. «Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — сказано в послании. По мнению конгрессмена, на территории США стороны могли бы начать диалог по деэскалации ядерной напряженности и завершить конфликт. Путин заявил о готовности России к переговорам, однако подчеркнул, что сигнал для решения конфликта на Украине Киеву могут дать Соединенные Штаты. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, говорил, что, по мнению Зеленского, сейчас не время договариваться с Россией. К диалогу с Москвой украинского лидера ранее призывал Папа Римский Франциск.