В Белом доме озвучили позицию Зеленского по переговорам с Россией

Белый дом: Зеленский считает, что сейчас не время договариваться с Россией

25 октября 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Белый дом получил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса. Мы знаем об их письме <…> Мы ценим их обеспокоенность тем, что происходит <…> на Украине», — сказал Кирби, его слова передает РИА Новости. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время договариваться». Он уточнил, что письмо президенту США Джо Байдену направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Он даже узаконил такое решение, несмотря на то, что в Кремле неоднократно заявляли, что открыты к переговорам с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса. Мы знаем об их письме <…> Мы ценим их обеспокоенность тем, что происходит <…> на Украине», — сказал Кирби, его слова передает РИА Новости. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время договариваться». Он уточнил, что письмо президенту США Джо Байдену направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией из-за референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Он даже узаконил такое решение, несмотря на то, что в Кремле неоднократно заявляли, что открыты к переговорам с Украиной.