Папа Римский заявил о готовности организовать переговоры Путина и Зеленского

25 октября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Папа Римский предложил провести переговоры Путина и Зеленского в формате круглого стола Фото: MAURIZIO BRAMBATTI BT/EPA/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск выразил готовность провести встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом. «Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским», — цитирует Севастьянова ТАСС. По его словам, Папа Римский предложил провести переговоры между лидерами стран в формате круглого стола. Сам понтифик в ходе них выступит в роли модератора. «А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи», — пояснил председатель Всемирного союза староверов. 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проведет переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Он также отметил, что Россия открыта для всех контактов, передает RT. Ранее Папа Римский Франциск также призывал Путина и Зеленского к прекращению конфликта на Украине.

Папа Римский Франциск выразил готовность провести встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом. «Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским», — цитирует Севастьянова ТАСС. По его словам, Папа Римский предложил провести переговоры между лидерами стран в формате круглого стола. Сам понтифик в ходе них выступит в роли модератора. «А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи», — пояснил председатель Всемирного союза староверов. 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проведет переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Он также отметил, что Россия открыта для всех контактов, передает RT. Ранее Папа Римский Франциск также призывал Путина и Зеленского к прекращению конфликта на Украине.